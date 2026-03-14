【モデルプレス＝2026/03/14】タレントでモデルの本田紗来が3月12日、自身のInstagramを更新。パーカー姿を公開した。【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「理想のスタイル」美脚スラリ◆本田紗来、スラリ美脚輝くパーカー姿披露本田は「＃WEGOMAGAZINE 春の新生活号」とファッションブランドが発行するフリーマガジンに登場していることを報告し、コーディネート写真を投稿。「ながーーーーーいピンクのヘアエクステも新鮮」と鮮やか