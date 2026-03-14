飲み会などで女性と会話する際、「好きな芸能人は？」と聞かれることが結構あります。何気ない世間話ですが、実はこの質問の裏には、複雑なアンテナが張り巡らせてあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『好きな芸能人は？』と聞いてくる女性が、返答から感じ取っていること９パターン」をご紹介します。【１】その男性の「物事に対する価値観やセンス」を判断している「よく見てるＴＶや