◆ＷＢＣ準々決勝カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国がカナダを５―３で下し、ドミニカ共和国と対決する準決勝に駒を進めた。お家芸のホームランは出ず、長打は二塁打１本だけだったが、序盤のチャンスを着実に得点につなげ、鉄壁のブルペン陣で逃げ切った。主将のジャッジ（ヤンキース）は、相手中継ぎ陣がマイナー選手などで情報が十分でない中、打者同士のコミュニケーションを