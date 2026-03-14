明日15日の近畿地方は、北部では雨の降る所がありますが、中部と南部では大体晴れるでしょう。スギ花粉が非常に多く飛ぶため、外出時だけでなく、家の中でも対策が必要です。明日15日の天気明日15日は、大陸から張り出す高気圧に覆われて、近畿地方の中部と南部では、大体晴れる見込みです。ただ、北から寒気が流れ込むため、北部では雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。寒気の流れ込みはそれほど強くないため、降ったと