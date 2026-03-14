◆オープン戦広島―阪神（１４日・マツダ）阪神・近本光司外野手が先頭打者弾を放った。初回、広島の先発・高の内角高めの１４２キロ直球を捉え、右翼ポール際に運んだ。「１番・中堅」で出場し、オープン戦初本塁打となった。