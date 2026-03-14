◆ＷＢＣ準々決勝カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国がカナダに逃げ切り勝ちし、３大会連続ベスト４進出。１５日（日本時間１６日）の準決勝で、ドミニカ共和国との“ドリームチーム対決”が実現した。デローサ監督は「信じられないような雰囲気になるだろう。プホルス監督にも大きな敬意を持っている。彼は０９年にチームメートだった。史上最高の試合の一つのようなものになると