女優の水沢エレナ（33）が14日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、昨年離婚していたことを発表した。ストーリーズで空の写真をバックに「いつも応援いただき、ありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、昨年離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と昨年、離婚していたことを明かした。「今後もより一層努力を重ね、精進してまいります」と記し、「変わらず温かく見守っていただけます