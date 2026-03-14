東日本大震災から15年。東京電力の福島第一原発では、今も1日に約4000人もの人たちが廃炉作業にあたっています。通常は立ち入ることができない、緊迫した廃炉作業の最前線の現場を取材。「地元の復興のために」と奮闘する3児の父に密着しました。■使用済み核燃料の搬出プロジェクト水素爆発が起きた、福島第一原発1号機の原子炉建屋の最上階。高い放射線量に反応して、警告音が鳴り響きます。がれきが散乱し、折れ曲がった鉄骨は