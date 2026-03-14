◇オープン戦阪神―広島（2026年3月14日マツダ）オープン戦の広島戦で近本光司外野手（31）が初回に先頭打者本塁打をマークした。広島の3年目左腕・高の2球目142キロの直球を完ぺきにとらえ、右翼スタンドに叩き込んだ。「最近はちょっと力んでいたので、力みを取って、タイミングを取ることに集中している」と甲子園で語っていた不動のリードオフマンが、しっかりと状態を上げてきた。