元でんぱ組．incでタレントの最上もが（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。4歳・長女とのレアなツーショットを公開した。「もうとっくに誕生日はすぎてますが、笑」とつづり、2月25日に誕生日を迎えた最新ショットを公開。「バースデーグッズの受注は3/15(日)23:59までです！再販はしませんので、ぜひ！！」と呼びかけた。「わたし162cm着用Lサイズ→ややゆったりめ個人的に着るならL！ジャストサイズが好みの