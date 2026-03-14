「オープン戦、広島−阪神」（１４日、マツダスタジアム）阪神の近本光司外野手が初回先頭の第１打席で右翼ポール際へ先頭打者アーチを放った。広島・高が投じた２球目、内角高めの直球を完璧に振り抜いた。コンパクトなスイングにはじかれた打球は美しい放物線を描いて右翼ポール際へ。オープン戦１号弾に敵地は大きくどよめいた。ファーストストライクにしっかりとスイングをかけ、一発で仕留めるところに状態の良さがうか