自身のSNSで、意識はあるのに体が動かなくなる難病・ALS（筋萎縮性側索硬化症）との生活を公表している声優の津久井教生さんが、公式ブログを更新。久しぶりに感じた味覚の刺激について綴りました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】 声優・津久井教生さん久しぶりに口から食べる「久びさの味覚の刺激に感動です」【 ニャンちゅう 】津久井さんは「久びさの味覚の刺激に感動です」と笑顔の絵文字を添えて投稿。「帯状疱疹や花粉