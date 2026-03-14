初代のデザインと2代目の技術を融合2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示され、来場者の注目を集めていました。今回は、その中からMR.HIRO CAR STUDIO×ITALDESIGNブースに展示されていた「Honda NSX Tribute by Italdesign（ホンダ NSX トリビュート by イタルデザイン）」をご紹