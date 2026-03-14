岡山市南区の児島湖周辺で、早咲きの桜・河津桜を楽しむ花見会が開かれています。 【写真を見る】児島湖周辺で河津桜が満開キッチンカーも出て花見会開催 児島湖花回廊では、濃いピンクの早咲きの桜・河津桜約6000本が見ごろを迎えました。地域の人にふんだんにサクラを楽しんでもらおうと、特別にゴルフコースも解放されています。朝から家族連れらたくさんの人々が訪れ、一足早い春の訪れを楽しんでいました。