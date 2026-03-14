私は50代のコハル。夫のキッペイと二人暮らしです。一人娘のツムギは23才で、去年大学を卒業して就職し、職場の近くでアパート暮らしをしています。ある週末、ツムギが浮かない顔でわが家にやってきました。どうやら同い年の彼氏、ノブトくんのことで困惑しているようです。ノブトくんは大学卒業後も定職に就かず、アルバイトで暮らしていました。ようやく就職が決まったのかと思いきや……私たちは思いがけない話を聞かされること