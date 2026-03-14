中学2年生で不登校になった男性（42）は大のお笑い好き。22歳でひきこもりを脱して、禅寺で1年間修行。僧侶になろうと決意したが、お笑い芸人になる夢も捨てられない。寺から脱走して、再びひきこもった。ゼロからやり直すことができたのは、あるものを手放したおかげだ。今は指圧師として働く男性が気付いた「ひきこもる理由」とは――。（前後編の後編） 【画像】九州のお寺の住職にさせられた過酷な修行 エネルギ&#