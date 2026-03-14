中学2年生で不登校になった42歳男性。小学校高学年くらいからダウンタウンのお笑いに心酔し、昼夜逆転した「不健康な生活」が22歳まで続いた。ひきこもりを脱して禅寺で1年間修行。正式に僧侶になろうと決意したが、お笑い芸人になる夢も捨てられない。実家に逃げ帰った男性は「宙ぶらりん」なまま働こうとするが――。（前後編の前編） 【画像】得度式まで済んだひきこもり男性の坐禅 「とにかく行きたくない」と“理