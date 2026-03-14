＜ザ・プレーヤーズ選手権2日日◇13日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞背中痛で出場も危ぶまれていたディフェンディングチャンピオンのローリー・マキロイ（北アイルランド）は、初日を「74」と出遅れたが、第2ラウンドは「71」と伸ばしてトータル1オーバー・51位タイ。かろうじて予選を通過すると、「あと2ラウンドできるのはハッピー」と笑顔を見せた。【動画】名手たちが