◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国 10×-0 韓国(日本時間14日、ローンデポ・パーク)WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝が日本時間14日に行われ、ドミニカ共和国が韓国に7回コールド勝ち。チーム打率、本塁打数、得点数で全チームトップに立つドミニカ共和国ですが、この日はバットだけでなく走塁でも魅せました。ドミニカ共和国は韓国戦を終え、チーム打率(.312)と本塁打数(14本)、得点数(51