◇第6回WBC準々決勝ドミニカ共和国10―0韓国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国が投打のかみ合う7回コールド勝利で韓国を下し、準決勝進出一番乗り。優勝した13年以来となるベスト4まで勝ち進んだ。1次ラウンドから圧倒的な力で他国をねじ伏せてきた母国が準々決勝でも力を見せつける大賞に球場に駆け付けたファンもお祭り騒ぎ。試合中が楽器を打ち鳴らして球場のコンコースを練り歩き、試合後は「日