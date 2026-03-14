女優水沢エレナ（33）が14日、インスタグラムを更新。離婚を公表した。ストーリーズを更新し「いつも応援いただき、ありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、昨年離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と記述。「今後もより一層努力を重ね、精進してまいります。変わらず温かく見守っていただけますと幸いです。水沢エレナ」と締めくくった。23年3月、一般男性との結婚を発表。父親は日本人で、母親は