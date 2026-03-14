【その他の画像・動画等を元記事で観る】小学館「月刊！スピリッツ」にて 2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品「スノウボールアース」（辻次夕日郎・著）。単行本発売にあわせて数々の著名人から期待のコメントが寄せられ話題となっていた本作が、遂に4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系「フラアニ」にてTVアニメを放送開始。このたび、OPテーマ