鹿児島県内の海上は低気圧の影響で波が高くなっていて、奄美地方では最大5メートルのしけが予想されています。この影響で海の便に乱れが出ています。 奄美市天カメ日本列島の南にある低気圧の影響で北風が強まり、県内の海上はうねりを伴ったしけとなるおそれがあります。14日、予想される波の高さは、奄美地方で最大5メートル、大隅、種子島・屋久島地方で4メートルとなっています。 気象台によりますと、16