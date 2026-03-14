鹿児島市の天文館で、火災を想定した消防訓練がありました。 訓練は鹿児島市天文館の「天神おつきやぴらも～る」「天文館本通り」「にぎわい通り」「テンパークアベニュー」の4つの通りの店舗が合同で行ったもので、今回で3回目です。 およそ50人が参加し、消防の指導を受けながら消火器を使った消火訓練や、火災の煙を体験しました。 （ドラッグストア店員）「進むのが怖かった。姿勢を低くして手で探らない