◆オープン戦広島―阪神（１４日・マツダ）阪神のドラフト３位・岡城快生外野手＝筑波大＝が、９番・右翼でスタメン出場する。１１日・西武戦（甲子園）で７回１死二、三塁、で初球のスライダーをはじき返し、２点三塁打を放っていた。以下、阪神のスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅近本２番・二塁中野３番・左翼中川４番・一塁大山５番・三塁ディベイニー６番・捕手嶋村７番・ＤＨ浜田８番・遊撃