◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１４日、ファーム・リーグ開幕戦・オイシックス戦を迎えた。試合前には「Ｍ―１グランプリ２０２５」チャンピオンのお笑いコンビ「たくろう」が登場。漫才を披露し、スタンドの観客を沸かせた。その後は東京ドームで行われる１軍戦での始球式実施権をかけた「ストライクチャレンジ」に挑戦。見事なストライク投球を見せ、４月１０日