乃木坂４６の一ノ瀬美空が１４日までにＳＮＳを更新し、しまむらのイメージモデルに就任したことを報告した。一ノ瀬は自身のインスタグラムに「しまむらさんのイメージモデルを務めさせていただきます！トレンドアイテムで手軽にコーディネートを組める『正解コーデ』、ぜひチェックしてみてください」と記すと、白トップスにグレーのパンツ姿や、ベージュのカーディガンに水色パンツ姿のコーディネートを披露した。この投稿