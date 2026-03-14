子どもたちの読書の機会を増やそうと、絵本や童話のコンテストで大賞に選ばれた作品の贈呈式が県立図書館で行われました。 日産自動車では毎年、アマチュア作家を対象に絵本や童話のコンテストを開いています。それぞれの部門で大賞に輝いた作品は毎年、全国の図書館に贈られています。13日は大分市の県立図書館で贈呈式が行われ、大分日産自動車の橋本仁社長から石掛忠男館長に受賞作品が手渡されました。 大賞に選ば