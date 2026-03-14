大分県立高校の入試では2026年から2次入試が廃止され、「複数校志願制度」が導入されました。欠員があった高校では、16日から第二志願の受け付けが始まります。 県教委 2026年から導入された県立高校入試の複数校志願制度では2次入試は実施せず、1次入試の点数や調査書のほか、一部の高校では面接も行って選抜をします。 第一志望校に合格できなかった受験生が第二志願を出願でき、募集する高校は全日制が22校で