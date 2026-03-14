強い寒気の流れ込みで、13日の大分県内は大気の状態が不安定となり、大分市ではひょうやあられと見られる氷の粒が降りました。 大分市 ◆TOS山路謙成アナウンサー「午後1時前ですが、TOS本社前ではいま、ひょうのようなものが降り始めました」 13日午後、大分市内の各地ではひょうやあられのような白い氷の粒が降りました。 気象台によりますと、上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、13日の県内は大気の状