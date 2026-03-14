大分県別府市のAPU立命館アジア太平洋大学で13日、卒業式が行われ、世界各国から集まった学生たちが新たな門出を迎えました。 APUを卒業するのは日本を含む42の国と地域の807人です。 式では卒業生を代表してアジア太平洋学部の高村凛さんが「学びに対して常に貪欲であり続け、自らの手で新しい世界を形づくっていく」と決意を述べました。 また、2023年に新設されたサスティナビリティ観光学部で初めてとなる卒業生が誕生しま