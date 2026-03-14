大分県別府市の亀の井バスでは3月21日からクレジットカードを端末にかざすことで運賃が支払えるタッチ決済を導入します。 路線バス全線での導入は大分県内で初めてだということです。 導入を前に別府市の亀の井バス本社では13日、タッチ決済の体験会が行われました。 ◆TOS田辺智彦記者「バスが到着しました。こうしたクレジットカードでバス運賃の決済ができるようになります」 使い方は乗る時と降りる時に専用の