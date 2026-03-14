3月14日はホワイトデーですが、これにあわせ、大分県大分市の水族館うみたまごでは、白い珍しい海の生き物の展示が始まりました。 ◆TOS刀祢優月記者「水槽の中に1匹だけ真っ白なマダラトビエイがいます。優雅に泳いでいて神秘的」 水槽の中をゆったりと泳ぐ白いマダラトビエイは去年12月に宮崎県の沖合で漁の網にかかっているのが見つかり、保護されてうみたまごにやってきました。マダラトビエイの特徴である背中の斑点