業務上知り得た女性の個人情報を所属先から持ち出し、電話をしてわいせつな言葉をかけた罪で自衛隊大分地方協力本部に所属していた元自衛官の50代の男性が罰金の略式命令を受けました。 この元自衛官は、個人情報保護法違反の疑いで2月25日に逮捕されていましたが、裁判所は13日付けで罰金50万円の略式命令を出したということです。