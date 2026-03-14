大分トリニータなどが大分県大分市佐賀関を支援するためのチャリティータオルを作り、13日被災者の前で披露されました。 デザインを監修した現代美術家・Kanaさん このタオルは、地元の企業や行政、学生などでつくる団体「佐賀関連絡会」と、大分トリニータが共同で作成しました。 デザインを監修したのは地元の現代美術家・Kanaさんで、タオルには佐賀関の子どもたちなど約40人が描いたイラ