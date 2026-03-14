大分市戸次本町を歩く中華首藤リポーター 大分県大分市の戸次本町を歩いていると、歴史的な街並みに溶け込むように素敵なお店が点在しています。今回、中華首藤リポーターが、店主がこの街に魅せられて開いたという２軒のお店を訪ねました。 数か月先まで予約でいっぱい！人気美容室「studio YUKI」 「studio YUKI」の外観 白いのれんと、そこに描かれたハサミのロゴが印象的な美