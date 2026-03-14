受験生たちにとってはサクラ咲く春がひと足早く訪れました。大分県立高校1次入試の合格発表が13日行われ、大分市の学習塾では志望校に合格した受験生たちの喜びの声が聞かれました。 大分市の学習塾 県立高校1次入試の合格発表は13日午前9時頃に専用のホームページで行われ、大分市の学習塾にも続々とうれしい報告が届きました。 合格した受験生たちは塾にやってくると、これまで指導してくれた講師