45年の歴史を持つ手作り韓国料理の名店 清水食品の韓国料理の盛り合わせ 大分県のお出かけ情報を羽太碧リポーターがご紹介。今回は大分県大分市の坂ノ市エリアへ。 まず向かったのは、「自家製韓国料理」の看板が掲げられた清水食品。「韓国食品とお弁当を売っております」と店主の清水さんが説明してくれました。 店内の冷蔵ケースには、さまざまなキムチが並んでいます。「今はね、白菜キ