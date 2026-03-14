中津東高校相撲部 大分県佐伯市出身の大相撲 元関脇・嘉風の中村親方が率いる中村部屋に、中津市の中津東高校の相撲部から田中翔盛さんが入門しました。卒業の日には、憧れの角界での活躍を誓っていました。 全国高校選抜宇佐大会（2025年9月） 中村部屋に入門したのは、身長１７４ｃｍ、体重１５５ｋｇの中津東高校相撲部出身、田中翔盛さん（数値は２０２５年１１月時点）。押し相撲が持ち味で、県総体で