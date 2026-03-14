地域の活性化などを目的に大分県杵築市とハーモニーランドの運営会社が協定を締結しました。 日出町のハーモニーランドを運営するサンリオエンターテイメントは、施設の大規模なリニューアルなどを行う構想を発表しています。 そして、日出町と地域の活性化や観光振興を目的とする連携協定を結んでいますが、今度は隣接する杵築市とも同様の協定を結ぶことになりました。 ハ