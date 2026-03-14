大分県大分市佐賀関では14日、「関あじ関さばまつり」が行われます。大規模火災からの復興、そして、多くの支援への感謝の思いを込めて、関係者や住民たちが準備を進めています。 会場の準備をする職員 「関あじ関さばまつり」は、佐賀関で毎年この時期に行われる恒例イベントです。 開催前日の13日、会場ではのぼり旗を立てるなどの準備が進められました。 14日のイベントでは、午前9時から数量限定で「関あじ