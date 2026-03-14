◇第6回WBC準々決勝米国5─3カナダ（2026年3月13日テキサス州ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は13日（日本時間14日）、カナダとの準々決勝に勝利。優勝した前々回、準優勝だった前回に続き、3大会連続で4強に駒を進めた。準決勝はソトやゲレロらが並ぶ強力打線が武器のドミニカ共和国と対戦する。「USAトゥデイ紙」のボブ・ナイチンゲール記者が自身のX（旧ツイッタ