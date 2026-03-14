変わる「制服の在り方」 大分県内の県立高校の中にはこの春から制服の在り方を大きく変えるところもあります。 変わる「制服の在り方」 大分市の大分上野丘高校では4月から私服での登校を認めます。これは、全日制の県立高校では県内初の取り組みです。 変わる「制服の在り方」 また、大分舞鶴高校では現在採用している「学ラン」や「セーラー服」のほか、ブレザータイ