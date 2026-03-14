タレント藤本美貴（41）が14日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。モーニング娘。時代を振り返った。この日のゲストはお笑い芸人のヒコロヒー。モー娘。のファンで、「凄かったんですよ、モー娘。時代の藤本さん。その時のモー娘。って王道アイドルって感じやった。藤本さんはソロでご活躍なさってて、モー娘。に入った瞬間にドヤンキーになるんです。なんちゅう女やと、大好きになった」と明かした