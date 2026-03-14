タレント浜村淳（91）が14日、パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）に復帰した。検査入院のため、先週の放送を休演していた浜村は番組冒頭、「先週はね、検査入院ということで。日にちがなかなか決まらないので」と第一声。アシスタントの波江野陽子から「おかえりなさい」と言葉を投げかけられると、「先週の土曜日、この放送をお休みをいただいて一日検査入院。おとなしくお医者さまの言う