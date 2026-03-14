海外では気にしない〜って、ここは日本ですからね。“良い今妻”を目指しすぎるとそのうち爆発しちゃうのでは？しかも年賀状だけでなく、実はこの家には元妻と娘さんの痕跡がたくさんあるのです…。【まんが】元妻に嫉妬してしまいます(ウーマンエキサイト編集部)