歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が14日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎（15）、次男で歌舞伎俳優の中村長三郎（12）へのお弁当を披露した。「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました。ラストは好物だけを入れてあげようと思って大したものはできないけど 丁寧に 心を込めて」と2人へのお弁当を公開した。「小学生は 帰ってきて 私の顔を