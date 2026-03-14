第49回日本アカデミー賞授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われた。女優北川景子が「日本アカデミー賞協会」公式Xに登場。レッドカーペットでの衣装を公開した。北川は映画「ナイトフラワー」で優秀主演女優賞を受賞。両肩を大きく露出したホルターネックの白のワンピースドレスを着用。全体的に絞れたスタイルは健在だった。この北川の写真にさまざまな書き込みが相次いだ。「キターーーー！」「神々しいです