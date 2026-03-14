3月14日、B3のヴィアティン三重は、中村瀬那と吉本大心が練習生として新たに加入することを発表した。 三重県出身で現在23歳の中村は、180センチ71キロのポイントガード。中部第一高校から天理大学へ進学した。3年時には「全日本大学バスケットボール選手権大会」（インカレ）に出場し、1回戦の大阪学院大学戦で3得点1アシストを記録して勝利に貢献した。 同じく三重県出身で現在23歳の吉本は、186センチ8