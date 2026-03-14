政府が一部の党で協議を始めた、飲食料品の消費税減税。しかし、減税しても物の値段が下がらない可能性があるそうです。一体、どういうことなのでしょうか？ 【写真を見る】“消費税ゼロ”になっても…108円が100円になるわけではない!? どうなる食料品価格 税理士｢丸々下げたら赤字に｣ （高市早苗総理2月26日）「給付と負担のあり方などについて、全世代を通じて納得感が得られる社会保障の構築に向けた、国民的な議論を進め